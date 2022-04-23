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Оккупанты имеют проблемы с медицинским обеспечением, - Генштаб

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Суббота 23 апреля 2022 18:38
Оккупанты имеют проблемы с медицинским обеспечением, - Генштаб Фото: оккупанты имеют проблемы с медицинским обеспечением (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты столкнулись с проблемами касаемо медицинского обеспечения. Испытывают трудности во время эвакуации раненых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

В результате роста числа раненых, оккупанты развернули военный госпиталь в городе Балаклея и используют возможности городской клиники.

"По имеющейся информации, враг имеет существенные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений, существуют трудности с эвакуацией раненых, не хватает медикаментов. Из-за роста числа раненых, в городе Балаклея враг, одновременно с развернутым военным госпиталем, использует возможности городской поликлиники", - пишет пресс-служба.

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