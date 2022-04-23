У тимчасово окупованій Боровій окупанти складають "чорні списки" нелояльних

Повідомляється, що окупанти намагаються контролювати переміщення місцевих, перевіряють документи та "навідуються з перевірками до дворів". У Боровій сформували "владу" з російського полковника та команди колаборантів.

До того ж окупанти складають свої "чорні списки" нелояльних людей до окупаційної влади.

"Масові перевірки окупанти здійснили в одному з сіл Заоскілля. У домоволодіннях проводили обшуки, декого змушували роздягатися та перевіряли на тілі наявність слідів користування зброєю і націоналістичних татуювань, розпитували про відсутніх родичів та сусідів", - йдеться у повідомленні.

Також у Боровій окупанти викрали "Москвич", у Пісках-Радьківських пограбували магазин та приватний будинок. У сільраді повідомляють, що у громаді немає звязку, електрики, є проблеми з газом та водою.