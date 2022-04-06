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Во временно оккупированном Крыму местных жителей заставляют клеить на автомобили букву "Z"

Новина українською →
Крым, Среда 06 апреля 2022 17:27
Во временно оккупированном Крыму местных жителей заставляют клеить на автомобили букву "Z" В Крыму оккупанты заставляют наклеивать на авто букву "Z" (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Крыму российские власти пропагандируют войну против Украины. Всех крымчан призывают маркировать свои транспортные средства буквой "Z".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Сообщается, что на полуострове инициирована акция "Своих не бросаем", в рамках которой крымчан призывают наклеить на свои автомобили букву "Z" - маркировка российской военной техники.

В частности, эту букву размещают на общественном транспорте. К тому же водителям коммунального предприятия "Крымтроллейбус", которые отказываются ездить на маркированном транспорте, угрожают увольнением.

Кроме того, "полиция" и российское ФСБ вносят таких людей в списки "неблагонадежных".

Отмечается, что на автобусах частных транспортных компаний такие буквы отсутствуют, ведь многие водители-крымских татар выступают категорически против такой инициативы оккупационной власти.

"Под действие пропагандистской акции "Своих не бросаем" попали и работники бюджетной сферы. Их также заставляют наклеивать на частный транспорт символику. А контроль за выполнением "приказов" возложен на руководителей", - говорится в сообщении.

Как известно, такая агитация и пропаганда войны среди мирного населения оккупированных территорий является грубым нарушением деклараций Генеральной Ассамблеи ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции о защите гражданского населения, которое находится на оккупированной территории.

Ранее мы сообщали, что оккупанты похищают мирных украинцев, чтобы потом выдать их за "военнопленных".

Напомним, война РФ против Украины продолжается 42-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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