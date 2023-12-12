Деяким українцям заборонять відключати електроенергію: як це працюватиме

До спеціальних додаткових заходів захисту споживачів, віднесених до категорій вразливих споживачів, належать:

1) обов’язок постачальника універсальних послуг запропонувати укладення договору про реструктуризацію заборгованості (за наявності) з оплати за спожиту електричну енергію за визначеним графіком погашення заборгованості, щомісячний платіж в якому не перевищуватиме 20% прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць;

2) заборона ініціювати відключення електроустановки вразливого споживача пов’язана з несплатою / сплатою не в повному обсязі за спожиту електричну енергію у період з 15 жовтня по 15 квітня відповідного року.

Спеціальні додаткові заходи захисту вразливих споживачів у частині заборони відключення не поширюються на випадки планових та / або аварійних перерв в електропостачанні, застосування графіків обмежень, аварійних та погодинних відключень.

Вразливі категорії

До категорії вразливих споживачів належать такі побутові споживачі електричної енергії:

1) одержувачі житлових субсидій;

2) особи з інвалідністю І та ІІ групи, в тому числі особи, що здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій;

3) батьки-вихователі, які беруть на виховання та спільне проживання не менше ніж 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і які не є одержувачами житлових субсидій;

4) багатодітні та малозабезпечені сім’ї, які не є одержувачами житлових субсидій;

5) прийомні сім’ї, в які влаштовано троє і більше дітей; особи, які здійснюють опіку / піклування над трьома та більше дітьми, і не є одержувачами житлових субсидій; 6) побутові споживачі електричної енергії, які знаходяться в житлових приміщеннях (квартирах, будинках), життя та здоров’я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, яке живиться від електричних мереж, що підтверджується відомостями та / або документами, і які не є одержувачами житлових субсидій;

7) сім’ї з новонародженою дитиною віком до 1 року, які не є одержувачами житлових субсидій.

Тариф на електроенергію

Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Тариф на електроенергію для населення у 2024 році може зрости на 15% до 3 гривень за кіловат-годину у разі ухвалення рішення. Як заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський, до закінчення опалювального сезону збільшувати ціну недоречно.