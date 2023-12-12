Некоторым украинцам запретят отключать электроэнергию: как это будет работать

К специальным дополнительным мерам защиты потребителей, отнесенным к категориям уязвимых потребителей, относятся:

1) обязанность поставщика универсальных услуг предложить заключение договора о реструктуризации задолженности (при наличии) по оплате за потребленную электрическую энергию по определенному графику погашения задолженности, ежемесячный платеж в котором не будет превышать 20% прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц;

2) запрет инициировать отключение электроустановки уязвимого потребителя связан с неуплатой/уплатой не в полном объеме за потребленную электрическую энергию в период с 15 октября по 15 апреля соответствующего года.

Специальные дополнительные меры по защите уязвимых потребителей в части запрета отключения не распространяются на случаи плановых и/или аварийных перерывов в электроснабжении, применение графиков ограничений, аварийных и почасовых отключений.

Уязвимые категории

К категории уязвимых потребителей относятся следующие бытовые потребители электрической энергии:

1) получатели жилищных субсидий;

2) лица с инвалидностью I и II группы, в том числе лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью или за лицом с инвалидностью с детства, не являющимися получателями жилищных субсидий;

3) родители-воспитатели, принимающие на воспитание и совместное проживание не менее 5 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и не являющихся получателями жилищных субсидий;

4) многодетные и малообеспеченные семьи, не являющиеся получателями жилищных субсидий;

5) приемные семьи, в которые устроены трое и более детей; лица, осуществляющие опеку/попечительство над тремя и более детьми, и не являющиеся получателями жилищных субсидий; 6) бытовые потребители электрической энергии, находящиеся в жилых помещениях (квартирах, домах), жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медицинского оборудования, питающегося от электрических сетей, подтверждаемого сведениями и/или документами, и не являющихся получателями жилищных субсидий;

7) семьи с новорожденным ребенком в возрасте до 1 года, не являющиеся получателями жилищных субсидий.

Тариф на электроэнергию

Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Тариф на электроэнергию для населения в 2024 году может возрасти на 15% до 3 гривен за киловатт-час в случае принятия решения. Как заявил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский, до окончания отопительного сезона увеличивать цену неуместно.