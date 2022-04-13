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Вражеский обстрел ж/д станции привел к задержке поездов и изменению маршрутов

Фото: график движения поездов 13 апреля изменили из-за вражеского обстрела (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты обстреляли одну из железнодорожных станций в центральной части Украины. В результате атаки, которая произошла этой ночью, движение поездов было задержано, а график и маршрут рейсов изменили.

Об этом 13 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина.

К счастью, в результате обстрела никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал.

"Из соображений безопасности мы изменили маршрут и график для 17 пассажирских поездов", - говорится в публикации в Telegram.

Также отмечается, что ночная атака рашистов привела к задержке этих поездов, а самая длинная из них составила почти семь с половиной часов.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 13 апреля.

Напомним, перед этим, 11 апреля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли железнодорожную станцию на востоке Украины.

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