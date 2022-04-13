Вражеский обстрел ж/д станции привел к задержке поездов и изменению маршрутов

Российские оккупанты обстреляли одну из железнодорожных станций в центральной части Украины. В результате атаки, которая произошла этой ночью, движение поездов было задержано, а график и маршрут рейсов изменили.
Об этом 13 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина.
К счастью, в результате обстрела никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал.
"Из соображений безопасности мы изменили маршрут и график для 17 пассажирских поездов", - говорится в публикации в Telegram.
Также отмечается, что ночная атака рашистов привела к задержке этих поездов, а самая длинная из них составила почти семь с половиной часов.
Ранее сообщалось, что Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 13 апреля.
Напомним, перед этим, 11 апреля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли железнодорожную станцию на востоке Украины.
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