Оккупанты снова обстреляли железнодорожную станцию на востоке Украины

В ночь на 11 апреля еще одна железнодорожная станция попала под обстрел российских оккупантов. Это произошло на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления Укрзализныци Александра Камышина .

"Сегодня ночью еще одна железнодорожная станция на востоке страны попала под обстрел российских войск. Они продолжают прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре", - заявил он.

Пострадавших и погибших в результате обстрела нет. Однако были повреждены 5 локомотивов, пути и контактная сеть.