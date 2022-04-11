Оккупанты снова обстреляли железнодорожную станцию на востоке Украины
В ночь на 11 апреля еще одна железнодорожная станция попала под обстрел российских оккупантов. Это произошло на востоке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления Укрзализныци Александра Камышина.
"Сегодня ночью еще одна железнодорожная станция на востоке страны попала под обстрел российских войск. Они продолжают прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре", - заявил он.
Пострадавших и погибших в результате обстрела нет. Однако были повреждены 5 локомотивов, пути и контактная сеть.
Напомним, 8 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске, где тысячи людей ожидали эвакуационный поезд.
Число жертв в результате обстрела вокзала увеличилось до 57 человек, среди них 5 детей.
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