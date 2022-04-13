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Ворожий обстріл залізничної станції призвів до затримки поїздів та зміни маршрутів

Фото: графік руху поїздів 13 квітня змінили через ворожий обстріл (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти обстріляли одну із залізничних станцій у центральній частині України. В результаті атаки, яка сталася цієї ночі, рух поїздів було затримано, а графік і маршрут рейсів змінили.

Про це 13 квітня повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна.

На щастя, в результаті обстрілу ніхто з пасажирів і залізничників не постраждав.

"З міркувань безпеки ми змінили маршрут і графік для 17 пасажирських поїздів", - йдеться в публікації в Telegram.

Також зазначається, що нічна атака рашистів призвела до затримки цих поїздів, а найдовша з них склала майже сім з половиною годин.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 13 квітня.

Нагадаємо, перед цим, 11 квітня, російські окупанти вчергове обстріляли залізничну станцію на сході України.

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