Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 13 апреля

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 13 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Напомним, начал расти спрос на поезда из западных регионов в центр Украины, поскольку люди возвращаются домой.

Мы также писали о том, что Укрзализныця возобновляет движение электрички сообщением Сумы-Краснополье.

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