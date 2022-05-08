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Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области за сутки погибли два человека, - ОВА

Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В Харьковской области в результате обстрелов российской армии за сутки погибли два человека - в Золочевской громаде и Чугуевском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"В Чугуевском районе один человек погиб, и в Золочевском районе погибла медсестра местного медицинского учреждения", - отметил Синегубов.

Кроме того, ранения получили четыре человека. По словам главы ОВА, благодаря тому, что ВСУ оттеснили оккупантов от областного центра, количество обстрелов Харьковской области в последнее время значительно снизилось. Но Алексеевка, Салтовка, Северная Салтовка, Пятихатки все еще находятся под ударом.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил продвижение ВСУ под Харьковом.

Ранее в Пентагоне заявили, что у россиян все еще есть планы на Харьков.

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