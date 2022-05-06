Нехватка сил и ужасные потери РФ. Арестович объяснил продвижение ВСУ под Харьковом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE .

По мнению Арестовича, переход инициативы к украинским войскам обусловлен опрокидыванием РФ армейцев на другие направления. В первую очередь захватчики сосредоточились под Изюмом и в Луганской области, где пытаются захватить Попасную, Северодонецк и Рубежное.

"Что лишний раз выдает политические цели руководства. Они понимают, что Харьков они не удержат, надежды нет ни одной, зажать, окружить, несмотря на большие планы, которые объявлялись еще четыре недели назад", – объяснил советник Ермака.

По его словам, такие маневры российских войск вызваны огромными потерями. Армия РФ уже не имеет сил, поскольку "перемолоно все".