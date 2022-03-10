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Из-за вражеских обстрелов в Харькове более 300 домов без тепла

Автор: Татьяна Самарук

В Харькове российские военные обстреляли коммуникации тепловых сетей. В результате без тепла остались 347 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Харьковские тепловые сети".

В частности, оккупанты продолжают разрушать украинские города и убивать мирное население.

В компании "Харьковские тепловые сети" отметили, что из-за массированного обстрела отдельных районов города были существенно повреждены тепловые сети и источники теплоснабжения.

Отмечается, что по состоянию на 10 марта остаются масштабные разрушения, которые можно будет устранить только после окончания боевых действий. Также из-за этого невозможно восстановить отопление в 347 домах.

В Харькове из-за обстрелов в домах нет тепла (facebook.com/teploseti.kh)

Ранее мы сообщали, что Харьков объявил набор отдельной бригады территориальной обороны.

Также мы писали, что в Харькове возобновили работу украинского ТВ.

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Харьков