В Харькове возобновили работу украинского ТВ

В Харькове и области возобновили работу украинского телевещания. На прошлой неделе местная телебашня попала под российский обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Сообщается, что в настоящее время харьковчанам уже доступны 16 национальных телеканалов мультиплексов МХ-1 и МХ-2, а также местный общественный вещатель - UA Харьков.

Напомним, в результате авиаудара по Харькову 6 марта снаряды попали в здание поликлиники МВД, здание Военной службы правопорядка и жилые дома, а также в телевизионную башню.

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