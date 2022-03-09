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В Харькове возобновили работу украинского ТВ

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Харьков, Среда 09 марта 2022 10:57
В Харькове возобновили работу украинского ТВ Фото: удар по телебашне в Харькове (коллаж РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В Харькове и области возобновили работу украинского телевещания. На прошлой неделе местная телебашня попала под российский обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Сообщается, что в настоящее время харьковчанам уже доступны 16 национальных телеканалов мультиплексов МХ-1 и МХ-2, а также местный общественный вещатель - UA Харьков.

Напомним, в результате авиаудара по Харькову 6 марта снаряды попали в здание поликлиники МВД, здание Военной службы правопорядка и жилые дома, а также в телевизионную башню.

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