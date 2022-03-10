Через ворожі обстріли в Харкові понад 300 будинків без тепла

Зокрема, окупанти й далі продовжують руйнувати українські міста та вбивати мирне населення.

У компанії "Харківські теплові мережі" зазначили, що через масований обстріл окремих районів міста були суттєво пошкоджені теплові мережі та джерела теплопостачання.

Зазначається, що станом на 10 березня залишаються масштабні руйнації, які можна буде усунути тільки після закінчення бойових дій. Також через це неможливо відновити опалення у 347 будинках.

У Харкові через обстріли у будинках немає тепла (facebook.com/teploseti.kh)