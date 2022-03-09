Харьков объявил набор отдельной бригады территориальной обороны
В Харькове создается отдельная бригада территориальной обороны. В ее ряды будут принимать граждан из числа военнообязанных офицеров и солдат, сержантов, старшин запаса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной военно-гражданской администрации Олега Синегубова.
Сообщается, что в отдельную бригаду территориальной обороны Харькова набирают военнообязанных офицеров и солдат, сержантов, старшин запаса в возрасте от 18 до 60 лет.
"Всем военнообязанным мужчинам и женщинам, которые зарегистрированы в Харькове, необходимо прибыть в ближайший районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывшие военные комиссариаты). Там получите информацию о месте сбора и порядке призыва в состав бригады ТРО", - говорится в сообщении.
При себе военнообязанным нужно иметь:
- военный билет (временное - удостоверение, или другой военно-учетный документ);
- паспорт (ID-карту);
- ИНН налогоплательщика;
- удостоверение водителя;
- средства личной гигиены, теплые вещи (сменные вещи), воду и продукты на сутки.
Фото: контакты территориальных центров комплектования
Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия разбила российскую базу возле Дергачей, откуда постоянно обстреливали окраины Харькова.
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