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Харьков объявил набор отдельной бригады территориальной обороны

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Харьков, Среда 09 марта 2022 11:19
Харьков объявил набор отдельной бригады территориальной обороны Фото: Харьков набирает территориальную оборону (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

В Харькове создается отдельная бригада территориальной обороны. В ее ряды будут принимать граждан из числа военнообязанных офицеров и солдат, сержантов, старшин запаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной военно-гражданской администрации Олега Синегубова.

Сообщается, что в отдельную бригаду территориальной обороны Харькова набирают военнообязанных офицеров и солдат, сержантов, старшин запаса в возрасте от 18 до 60 лет.

"Всем военнообязанным мужчинам и женщинам, которые зарегистрированы в Харькове, необходимо прибыть в ближайший районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывшие военные комиссариаты). Там получите информацию о месте сбора и порядке призыва в состав бригады ТРО", - говорится в сообщении.

При себе военнообязанным нужно иметь:

  • военный билет (временное - удостоверение, или другой военно-учетный документ);
  • паспорт (ID-карту);
  • ИНН налогоплательщика;
  • удостоверение водителя;
  • средства личной гигиены, теплые вещи (сменные вещи), воду и продукты на сутки.

Харьков объявил набор отдельной бригады территориальной обороны

Фото: контакты территориальных центров комплектования

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия разбила российскую базу возле Дергачей, откуда постоянно обстреливали окраины Харькова.

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