Враждующие стороны в Йемене обменялись списками пленных

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В соответствии с полученой 11 декабря договоренности об обмене пленными, у Красного Креста после 21 января будет 10 дней для частных собеседований

Враждующие стороны в Йемене в ходе мирных переговоров, которые завершились на прошлой неделе, обменялись списками пленных для обмена с общим количеством 16 тысяч имен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters со ссылкой на заявление, сделанное в среду региональным директором Международного Комитета Красного Креста на Ближнем Востоке Фабрицио Карбони.

Также, в соответствии с полученой 11 декабря договоренности об обмене пленными, у Красного Креста после 21 января будет 10 дней для частных собеседований, медицинских проверок и транспортировки на волю каждого из тех, кто указан в списках для обмена. Для этого, в частности, должна быть создана полная безопасность воздушного пространства над Йеменом.

Напомним, на переговорах, которые проходят в Швеции, стороны конфликта в Йемене договорились восстановить работу столичного аэропорта.

Напомним, специальный посол ООН в Йемене Мартин Гриффитс сообщал, что во время мирных переговоров в Швеции стороны военного конфликта в Йемене не смогли достичь взаимопонимания по основным вопросам.

РБК-Украина писало, что мирные переговоры по Йемену начались в Швеции. Специальный посланник ООН Мартин Гриффитс сопровождал 50 раненых бойцов-хуситов, которых эвакуируют на лечение в Оман после получения разрешения от саудитов.