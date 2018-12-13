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Сторони конфлікту в Ємені домовилися про перемир'я в Ходейді, - генсек ООН

Новини » Політика    13.12.2018 - 20:15
Сторони конфлікту в Ємені домовилися про перемир'я в Ходейді, - генсек ООН
Фото: Антоніу Гутерріш (flickr.com us-mission)

Перемир'я в стратегічно важливому портовому місті передбачає розгортання нейтральних сил і створення гуманітарних коридорів

Представники повстанців-хуситов і уряду Ємену домовилися про перемир'я в портовому місті Ходейда. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Як повідомляється, таким став результат переговорів з врегулювання конфлікту в Ємені, які тривали з 6 грудня в палаці Йоханнесберг під Стокгольмом (Швеція).

За словами Гутерриша, перемир'я в стратегічно важливому портовому місті передбачає розгортання нейтральних сил і створення гуманітарних коридорів.

Раніше повідомлялося, що на переговорах, які проходять у Швеції, сторони конфлікту в Ємені домовилися відновити роботу столичного аеропорту.

Нагадаємо, спеціальний посол ООН в Ємені Мартін Гріффітс повідомляв, що під час мирних переговорів у Швеції сторони військового конфлікту в Ємені не змогли досягти взаєморозуміння з основних питань.

РБК-Україна писало, що мирні переговори з Ємену почалися в Швеції. Спеціальний посланник ООН Мартін Гріффітс супроводжував 50 поранених бійців-хуситов, яких евакуюють на лікування в Оман після отримання дозволу від саудитів.

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