Сторони конфлікту в Ємені на мирних переговорах не змогли досягти згоди

Фото: Мартін Гріффітс (osesgy.unmissions.org)

Переговори буде продовжено в наступному році в форматі постійних консультацій

Спеціальний посол ООН в Ємені Мартін Гріффітс повідомив, що під час мирних переговорів у Швеції сторони військового конфлікту в Ємені не змогли досягти порозуміння з основних питань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Гріффітс розповів, що уряд Ємену і проіранські хусітські повстанці так і не змогли знайти порозуміння у питаннях, які стосуються припинення вогню в головному порту країни Худейді і відновлення роботи аеропорту столиці країни - Сани.

Голова урядової делегації Халід аль-Ямані заявив, що портове місто Худейді може бути тільки під контролем поліції і сил Міністерства внутрішніх справ.

"Концепція миротворчості чи іншої постійної присутності ООН базується на положенні, що це місто стає нейтральним. Ми ніколи цього приймемо", - заявив аль-Ямані.

Також Гріффітс заявив, що після завершення етапу мирних переговорів у Швеції 13 грудня 2018, вони будуть відновлені з наступного року в форматі постійних консультацій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що мирні переговори з Ємену почнуться в Швеції. Спеціальний посланник ООН Мартін Гріффітс супроводив 50 поранених бійців-хуситов, яких евакуюють на лікування в Оман після отримання дозволу від саудитів.