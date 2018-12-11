ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Сторони конфлікту в Ємені на мирних переговорах не змогли досягти згоди

Новини » Політика    11.12.2018 - 02:16
Сторони конфлікту в Ємені на мирних переговорах не змогли досягти згоди
Фото: Мартін Гріффітс (osesgy.unmissions.org)

Переговори буде продовжено в наступному році в форматі постійних консультацій

Спеціальний посол ООН в Ємені Мартін Гріффітс повідомив, що під час мирних переговорів у Швеції сторони військового конфлікту в Ємені не змогли досягти порозуміння з основних питань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Гріффітс розповів, що уряд Ємену і проіранські хусітські повстанці так і не змогли знайти порозуміння у питаннях, які стосуються припинення вогню в головному порту країни Худейді і відновлення роботи аеропорту столиці країни - Сани.

Голова урядової делегації Халід аль-Ямані заявив, що портове місто Худейді може бути тільки під контролем поліції і сил Міністерства внутрішніх справ.

"Концепція миротворчості чи іншої постійної присутності ООН базується на положенні, що це місто стає нейтральним. Ми ніколи цього приймемо", - заявив аль-Ямані.

Також Гріффітс заявив, що після завершення етапу мирних переговорів у Швеції 13 грудня 2018, вони будуть відновлені з наступного року в форматі постійних консультацій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що мирні переговори з Ємену почнуться в Швеції. Спеціальний посланник ООН Мартін Гріффітс супроводив 50 поранених бійців-хуситов, яких евакуюють на лікування в Оман після отримання дозволу від саудитів.

В ООН підтвердили старт переговорів щодо мирного врегулювання в Ємені 6 грудня Єменські повстанці-хусити вилетіли до Швеції на мирні переговори
Новини України Йеменпереговори
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся