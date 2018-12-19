Ворогуючі сторони в Ємені обмінялися списками полонених

Ілюстративне фото (twitter.com/SenWarren)

Відповідно до досягненої 11 грудня домовленості про обмін полоненими, Червоний Хрест після 21 січня матиме 10 днів для приватних співбесід

Ворогуючі сторони в Ємені в ході мирних переговорів, що завершилися минулого тижня, обмінялися списками полонених для обміну із загальною кількістю 16 тисяч імен. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters із посиланням на заяву, зроблену в середу регіональним директором Міжнародного Комітету Червоного Хреста на Близькому Сході Фабріціо Карбоні.

Також, відповідно до досягненої 11 грудня домовленості про обмін полоненими, Червоний Хрест після 21 січня матиме 10 днів для приватних співбесід, медичних перевірок та транспортування на волю кожного з тих, хто вказаний у списках для обміну. Для цього, зокрема, має бути створена повна безпека повітряного простору над Єменом.

Нагадаємо, на переговорах, які проходять у Швеції, сторони конфлікту в Ємені домовилися відновити роботу столичного аеропорту.

Нагадаємо, спеціальний посол ООН в Ємені Мартін Гріффітс повідомляв, що під час мирних переговорів у Швеції сторони військового конфлікту в Ємені не змогли досягти взаєморозуміння з основних питань.

РБК-Україна писало, що мирні переговори з Ємену почалися в Швеції. Спеціальний посланник ООН Мартін Гріффітс супроводжував 50 поранених бійців-хуситов, яких евакуюють на лікування в Оман після отримання дозволу від саудитів.