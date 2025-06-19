Вражаючий ефект: Лагард розповіла, що може чекати на Україну після вступу в ЄС
Країни Східної Європи продемонстрували вражаюче економічне зростання після вступ до ЄС. Зараз їх добробут вже на рівні 80% від середнього по Європі.
Про це заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, повідомляє РБК-Україна з посиланням на їх виступ під час конференції НБУ в Києві, яка транслюється на Youtube.
Лагард нагадала, що "залізна завіса" після Другої світової війни розколола Європу. Торгівля між сходом і заходом впала майже на 50%. "Це було подібно введенню 50%-го тарифу", - сказала вона. Це призвело до величезних втрат добробуту та ізоляції Східного блоку від світових ринків.
"Але трансформація, що відбулася після розширення Європи на схід, була вражаючою. В середньому країни, які приєдналися до ЄС у 2024 році, майже подвоїли ВВП на душу населення за останні два десятиліття", - розповіла голова ЄЦБ.
Лагард повідомила, що у період з 2004 по 2019 роки ВВП на душу населення в нових країнах-членах ЄС зріс на 32% більше, ніж у тих, які вступили до блоку.
"Різниця полягала в глибшій економічній інтеграції. І найбільше виграли ті країни, які були вже глибоко інтегровані в регіональну економіку. І хоча всі відчули переваги, країни з сильнішою інтеграцією в регіональні ланцюги доданої вартості зафіксували зростання майже на 10 відсоткових пунктів", - повідомила вона.
Можливості України
Лагард розповіла, що Україна вже інтегрована в економічні процеси Європейського Союзу, а Європа є головним торгівельним партнером, на який припадає близько 50% торгівлі товарами.
"ЄС також отримає вигоду від того, що Україна стане його партнером", - сказала вона.
Голова ЄЦБ навела два приклади. В автомобільному секторі українські фірми вже виробляють близько 7% усіх проводів, що використовуються в автомобілях ЄС. "Оскільки галузь переорієнтовується на електромобілі, які потребують більш складних систем електропроводки, українська виробнича база має всі можливості для розширення і відіграє більшу роль у ланцюгу створення вартості в ЄС", - розповіла вона.
Лагард навела також приклад виробництва дронів, яке стало одним з найбільш просунутих в Україні.
"Дрони - це один з найбільш критичних компонентів нинішньої війни, як ви краще за мене знаєте. Це вироби подвійного призначення. І звісно, що амбіція країни виготовляти 4,5 млн дронів у 2025 році прискорила інновації в матеріалознавстві, акумуляторних технологіях і 3Д-друку. Ці досягнення вже знаходять цивільне застосування", - сказала вона.
Важливість України для ЄС
Лагард зазначила, що безпека та процвітання ЄС залежить від єдності та інтеграції з сусідами.
"Наразившись на невиправдану агресивну війну Росії, Україна продемонструвала надзвичайну мужність і стійкість у захисті своєї країни і демократичних цінностей", - сказала вона.
Вона погодилася зі тезами голови НБУ Андрія Пишного, якій у своїй промові наголосив, що ЄС не повинен бачити вступ України як загрозу. "Ми маємо бачити в ній стимул. Ми повинні бачити Україну як щит і як каталізатор", - додала вона.
Підтримка вступу до ЄС серед українців
Нагадаємо, підтримка вступу до Європейського Союзу досягла рекордного рівня за весь період моніторингу фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.
За даними опитування Центру Разумкова, близько половини вважають, що Україна стане членом ЄС протягом п’яти років. Зокрема, 23,3% заявили, що вступ відбудеться за 1-3 роки, а 27,1% - що протягом 3-5 років. Крім того, 15% вважають, що Україна стане членом ЄС через 5-10 років, ще 5% - через 10-20 років.
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