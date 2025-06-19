Вражаючий ефект: Лагард розповіла, що може чекати на Україну після вступу в ЄС

Країни Східної Європи продемонстрували вражаюче економічне зростання після вступ до ЄС. Зараз їх добробут вже на рівні 80% від середнього по Європі.

Про це заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, повідомляє РБК-Україна з посиланням на їх виступ під час конференції НБУ в Києві, яка транслюється на Youtube.

Лагард нагадала, що "залізна завіса" після Другої світової війни розколола Європу. Торгівля між сходом і заходом впала майже на 50%. "Це було подібно введенню 50%-го тарифу", - сказала вона. Це призвело до величезних втрат добробуту та ізоляції Східного блоку від світових ринків.

"Але трансформація, що відбулася після розширення Європи на схід, була вражаючою. В середньому країни, які приєдналися до ЄС у 2024 році, майже подвоїли ВВП на душу населення за останні два десятиліття", - розповіла голова ЄЦБ.

Лагард повідомила, що у період з 2004 по 2019 роки ВВП на душу населення в нових країнах-членах ЄС зріс на 32% більше, ніж у тих, які вступили до блоку.

"Різниця полягала в глибшій економічній інтеграції. І найбільше виграли ті країни, які були вже глибоко інтегровані в регіональну економіку. І хоча всі відчули переваги, країни з сильнішою інтеграцією в регіональні ланцюги доданої вартості зафіксували зростання майже на 10 відсоткових пунктів", - повідомила вона.

Можливості України

Лагард розповіла, що Україна вже інтегрована в економічні процеси Європейського Союзу, а Європа є головним торгівельним партнером, на який припадає близько 50% торгівлі товарами.

"ЄС також отримає вигоду від того, що Україна стане його партнером", - сказала вона.

Голова ЄЦБ навела два приклади. В автомобільному секторі українські фірми вже виробляють близько 7% усіх проводів, що використовуються в автомобілях ЄС. "Оскільки галузь переорієнтовується на електромобілі, які потребують більш складних систем електропроводки, українська виробнича база має всі можливості для розширення і відіграє більшу роль у ланцюгу створення вартості в ЄС", - розповіла вона.

Лагард навела також приклад виробництва дронів, яке стало одним з найбільш просунутих в Україні.

"Дрони - це один з найбільш критичних компонентів нинішньої війни, як ви краще за мене знаєте. Це вироби подвійного призначення. І звісно, що амбіція країни виготовляти 4,5 млн дронів у 2025 році прискорила інновації в матеріалознавстві, акумуляторних технологіях і 3Д-друку. Ці досягнення вже знаходять цивільне застосування", - сказала вона.

Важливість України для ЄС

Лагард зазначила, що безпека та процвітання ЄС залежить від єдності та інтеграції з сусідами.

"Наразившись на невиправдану агресивну війну Росії, Україна продемонструвала надзвичайну мужність і стійкість у захисті своєї країни і демократичних цінностей", - сказала вона.

Вона погодилася зі тезами голови НБУ Андрія Пишного, якій у своїй промові наголосив, що ЄС не повинен бачити вступ України як загрозу. "Ми маємо бачити в ній стимул. Ми повинні бачити Україну як щит і як каталізатор", - додала вона.