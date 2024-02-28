ua en ru
Ср, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Оптимізм українців щодо термінів вступу до ЄС знизився

Україна, Середа 28 лютого 2024 13:59
UA EN RU
Оптимізм українців щодо термінів вступу до ЄС знизився Фото: Україна вступить до ЄС протягом п’яти років, вважають українці (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на початок 2024 року абсолютна більшість українців (84,3%) підтримують вступ до ЄС. Водночас оптимізм щодо термінів трохи знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, близько половини вважають, що Україна стане членом ЄС протягом п’яти років.

Зокрема, 23,3% заявили, що вступ відбудеться за 1-3 роки (у липні 2023 року так вважали 35,5%), а 27,1% - що протягом 3-5 років (у липні 2023 року - 23,3%).

Крім того, 15% вважають, що Україна стане членом ЄС через 5-10 років, ще 5% - через 10-20 років.

Оптимізм українців щодо термінів вступу до ЄС знизився

Опитування було проведене Центром Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року серед 2000 респондентів на території, підконтрольній уряду України. Опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, два найбільших мотиви вступу України в ЄС - це забезпечення довгострокової безпеки (59%) і економічних перспектив (57%).

Читайте РБК-Україна в Google News
Вступ в ЄС
NEWS
Тарифи, пенсії, субсидії: яких змін чекати українцям у березні
Тарифи, пенсії, субсидії: яких змін чекати українцям у березні
DAILY
Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС