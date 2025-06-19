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Впечатляющий эффект: Лагард рассказала, что может ждать Украину после вступления в ЕС

Украина, Четверг 19 июня 2025 11:48
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Впечатляющий эффект: Лагард рассказала, что может ждать Украину после вступления в ЕС Фото: Кристин Лагард (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Страны Восточной Европы продемонстрировали впечатляющий экономический рост после вступления в ЕС. Украина может стать важным двигателем роста в регионе.

Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, сообщает РБК-Украина со ссылкой на их выступление во время конференции НБУ в Киеве, которая транслируется на Youtube.

Лагард напомнила, что "железный занавес" после Второй мировой войны расколол Европу. Торговля между востоком и западом упала почти на 50%. "Это было подобно введению 50%-го тарифа", - сказала она. Это привело к огромным потерям благосостояния и изоляции Восточного блока от мировых рынков.

"Но трансформация, произошедшая после расширения Европы на восток, была впечатляющей. В среднем страны, которые присоединились к ЕС в 2024 году, почти удвоили ВВП на душу населения за последние два десятилетия", - рассказала глава ЕЦБ.

Лагард сообщила, что в период с 2004 по 2019 годы ВВП на душу населения в новых странах-членах ЕС вырос на 32% больше, чем в тех, которые вступили в блок.

"Разница заключалась в более глубокой экономической интеграции. И больше всего выиграли те страны, которые были уже глубоко интегрированы в региональную экономику. И хотя все ощутили преимущества, страны с более сильной интеграцией в региональные цепи добавленной стоимости зафиксировали рост почти на 10 процентных пунктов", - сообщила она.

Возможности Украины

Лагард рассказала, что Украина уже интегрирована в экономические процессы Европейского Союза, а Европа является главным торговым партнером, на который приходится около 50% торговли товарами.

"ЕС также получит выгоду от того, что Украина станет его партнером", - сказала она.

Глава ЕЦБ привела два примера. В автомобильном секторе украинские фирмы уже производят около 7% всех проводов, используемых в автомобилях ЕС. "Поскольку отрасль переориентируется на электромобили, которые требуют более сложных систем электропроводки, украинская производственная база имеет все возможности для расширения и играет большую роль в цепи создания стоимости в ЕС", - рассказала она.

Лагард привела также пример производства дронов, которое стало одним из самых продвинутых в Украине.

"Дроны - это один из самых критических компонентов нынешней войны, как вы лучше меня знаете. Это изделия двойного назначения. И конечно, что амбиция страны производить 4,5 млн дронов в 2025 году ускорила инновации в материаловедении, аккумуляторных технологиях и 3Д-печати. Эти достижения уже находят гражданское применение", - сказала она.

Важность Украины для ЕС

Лагард отметила, что безопасность и процветание ЕС зависит от единства и интеграции с соседями.

"Столкнувшись с неоправданной агрессивной войной России, Украина продемонстрировала чрезвычайное мужество и стойкость в защите своей страны и демократических ценностей", - сказала она.

Она согласилась с тезисами главы НБУ Андрея Пышного, которой в своей речи подчеркнул, что ЕС не должен видеть вступление Украины как угрозу. "Мы должны видеть в ней стимул. Мы должны видеть Украину как щит и как катализатор", - добавила она.

"Если Украина продолжит курс на институциональные реформы и продолжит адаптировать свою экономику к новым возможностям, несмотря на непростую обстановку, она может стать важным двигателем роста и ключевым фактором будущего региона", - сказала Лагард.

Поддержка вступления в ЕС среди украинцев

Напомним, поддержка вступления в Европейский Союз достигла рекордного уровня за весь период мониторинга фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса Центра Разумкова, около половины считают, что Украина станет членом ЕС в течение пяти лет. В частности, 23,3% заявили, что вступление произойдет за 1-3 года, а 27,1% - что в течение 3-5 лет. Кроме того, 15% считают, что Украина станет членом ЕС через 5-10 лет, еще 5% - через 10-20 лет.

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