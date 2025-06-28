Вражаюча цифра: скільки українських військових пройшло навчання у Британії за три роки

Програма стартувала ще в червні 2022 року у Великій Британії й нині до неї вже долучилося 13 країн. Командувач операції "Інтерфлекс" полковник Енді Бордман каже, що найбільше в українцях його вражає бажання навчатися.

"Їхній патріотизм та мотивація є дійсно вражаючими. Для мене є честю працювати з ними", - наголосив він.

Повідомляється, що час існування програми, а саме за останні три роки, підготовку пройшли понад 56 тисяч українських військовослужбовців.