Впечатляющая цифра: сколько украинских военных прошло обучение в Британии за три года

Программе подготовки украинских военных Interflex, стартовавшей в Британии в июне 2022 года, исполнилось три года. За это время к инициативе уже присоединились 13 стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
Программа стартовала еще в июне 2022 года в Великобритании и сейчас к ней уже присоединилось 13 стран. Командующий операцией "Интерфлекс" полковник Энди Бордман говорит, что больше всего в украинцах его поражает желание учиться.
"Их патриотизм и мотивация действительно впечатляют. Для меня является честью работать с ними", - подчеркнул он.
Сообщается, что за время существования программы, а именно за последние три года, подготовку прошли более 56 тысяч украинских военнослужащих.
Напомним, что Великобритания является одним из ключевых союзников Украины в войне против российской агрессии.
С начала полномасштабного вторжения Великобритания предоставила Украине существенную военную помощь, включая танки Challenger 2, системы ПВО, ракеты большой дальности Storm Shadow, дроны, боеприпасы и обучение украинских военных.
Кроме оружия, Великобритания активно поддерживает Украину на дипломатическом уровне, усиливает санкционное давление на Россию и оказывает финансовую помощь.
4 июня Великобритания, накануне заседания "Рамштайн", объявила рекордный пакет помощи Украине. По словам главы Министерства обороны Рустема Умерова, поддержка будет включать:
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