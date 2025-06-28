Впечатляющая цифра: сколько украинских военных прошло обучение в Британии за три года

Программе подготовки украинских военных Interflex, стартовавшей в Британии в июне 2022 года, исполнилось три года. За это время к инициативе уже присоединились 13 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ .

Программа стартовала еще в июне 2022 года в Великобритании и сейчас к ней уже присоединилось 13 стран. Командующий операцией "Интерфлекс" полковник Энди Бордман говорит, что больше всего в украинцах его поражает желание учиться.

"Их патриотизм и мотивация действительно впечатляют. Для меня является честью работать с ними", - подчеркнул он.

Сообщается, что за время существования программы, а именно за последние три года, подготовку прошли более 56 тысяч украинских военнослужащих.