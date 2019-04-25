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Два футболиста сборной Украины сыграют на чемпионате мира U-20

Новости » Спорт    25.04.2019 - 15:09
Два футболиста сборной Украины сыграют на чемпионате мира U-20
Фото: Андрей Лунин (Павла Кубанова/ffu.ua)

Наставник юниоров рассчитывает на Лунина и Миколенко

Футболисты национальной сборной Украины Андрей Лунин и Виталий Миколенко могут усилить юношескую команду Александра Петракова на чемпионате мира среди сборных U-20. Об этом сообщает zbirna.com.

Отмечается, что оба футболиста с большой долей вероятности выступят на турнире. Наставник украинских юниоров Александр Петраков рассчитывает на этих футболистов и заручился поддержкой у главного тренера первой команды Андрея Шевченко.

Турнир U-20 пройдет в Польше, а украинская сборная на групповой стадии сыграет с США (24 мая), Катаром (27 мая) и Нигерией (30 мая). 

При этом подготовка национальной команды к поединкам с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня) стартует 31 мая.

Напомним, в двух стартовых матчах отбора команда Андрея Шевченко сыграла вничью против Португалии (0:0), а затем одолела Люксембург с утром 2:1.

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