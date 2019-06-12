ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вратарь сборной Германии Нойер установил уникальный рекорд

Новости » Спорт    12.06.2019 - 09:54
Вратарь сборной Германии Нойер установил уникальный рекорд
Фото: Мануэль Нойер (Bayern Munich)

Голкипер "Баварии" отстоял наибольшее количество матчей на ноль

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер в матче отбора на Евро-2020 против Эстонии (8:0) установил рекорд национальной команды. Об этом в Twitter сообщает статистический агрегатор Opta. 

В активе 33-летнего голкипера 37 матчей на ноль, он стал лучшим в истории "бундестим" по этому показателю, опередив Зеппа Майера. Он в период с 1966 по 1979 год провел за сборную 36 матчей без пропущенных голов.

Всего на счету Нойера 88 матчей за Германию. В составе сборной он становился чемпионом мира в 2014 году.

Сборная Германии набрала 9 очков и занимает второе место в группе С с одним матчем в запасе, отставая от команды Северной Ирландии на три очка. В активе Эстонии 0 очков и последнее место в турнирной таблице.

Напомним, сборная Украины в отборе на  Евро-2020 выдала лучший за 20 лет старт в квалификациях.

Сборная Украины выдала лучший за 20 лет старт в квалификациях Сборная Украины минимально победила Люксембург в отборе на Евро-2020
Новости Украины рекордсборная ГерманииЕвро-2020
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь