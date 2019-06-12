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Воротар збірної Німеччини Нойєр встановив унікальний рекорд

Новини » Спорт    12.06.2019 - 09:54
Воротар збірної Німеччини Нойєр встановив унікальний рекорд
Фото: Мануель Нойер (Bayern Munich)

Голкіпер "Баварії" відстояв найбільшу кількість матчів на нуль

Голкіпер збірної Німеччини Мануель Нойєр в матчі відбору на Євро-2020 проти Естонії (8:0) встановив рекорд національної команди. Про це в Twitter повідомляє статистичний агрегатор Opta.

В активі 33-річного голкіпера 37 матчів на нуль, він став кращим в історії "бундестім" за цим показником, випередивши Зеппа Майера. Він в період з 1966 по 1979 рік провів за збірну 36 матчів без пропущених голів.

Всього на рахунку Нойєра 88 матчів за Німеччину. У складі збірної він ставав чемпіоном світу в 2014 році.

Збірна Німеччини набрала 9 очок і посідає друге місце в групі С з одним матчем у запасі, відстаючи від команди Північної Ірландії на три очки. В активі Естонії 0 очок і останнє місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, збірна України у відборі на Євро-2020 видала кращий за 20 років старт у кваліфікаціях.

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