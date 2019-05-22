Вратарь "Арсенала" Чех определится с будущим после финала Лиги Европы

Голкипер лондонского "Арсенала" Петр Чех заявил, что примет решение о своем будущем после финала Лиги Европы-2018/19. Об этом сообщает BBC Sport.

По сообщениям СМИ, вратарь вернется в "Челси" и займет в клубе должность спортивного директора.

"Я приму решение о своем будущем после последней игры", - сказал он и добавил, что его единственная цель - выиграть Лигу Европы с "Арсеналом".

Чех объявил о завершении карьеры в январе этого года. Последним матчем для голкипера станет финал Лиги Европы 29 мая, в котором футболист встретится со своим бывшим клубом - "Челси".

Именно в составе "синих" Петр Чех начал в 2004 году свою карьеру в английской Премьер-лиге.