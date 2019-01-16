Петер Чех получит должность в структуре "Челси"

Фото: Петр Чех (twitter.com/ChelseaFC)

Вратарь может стать тренером или послом в клубе

Вратарь "Арсенала" Петр Чех, который накануне объявил о завершении карьеры в конце сезона, может вернуться в "Челси". Об этом сообщает The Times.

По информации источника, руководство "аристократов" намерено предложить бывшему голкиперу клуба, который отдал команде 11 лет, должность тренера одной из молодежных команд или посла в своей структуре.

Чех с 2004 по 2015 год выступал за лондонский "Челси", а с 2015 года защищает цвета "Арсенала". Также он сыграл 124 матча за сборную Чехии.

В текущем сезоне 36-летний чешский вратарь сыграл в 12 матчах за "Арсенал" и пропустил 12 мячей.

Напомним, в конце прошлого года объявил о завершении карьеры бывший капитан сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри.