Воротар "Арсеналу" Чех визначиться з майбутнім після фіналу Ліги Європи

Голкіпер лондонського "Арсеналу" Петр Чех заявив, що ухвалить рішення про своє майбутнє після фіналу Ліги Європи-2018/19. Про це повідомляє BBC Sport.

За повідомленнями ЗМІ, воротар повернеться в "Челсі" і займе в клубі посаду спортивного директора.

"Я ухвалю рішення про своє майбутнє після останньої гри", - сказав він і додав, що його єдина мета - виграти Лігу Європи з "Арсеналом".

Чех оголосив про завершення кар'єри в січні цього року. Останнім матчем для голкіпера стане фінал Ліги Європи 29 травня, в якому футболіст зустрінеться зі своїм колишнім клубом - "Челсі".

Саме в складі "синіх" Петр Чех почав у 2004 році свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.