Петр Чех завершит карьеру вратаря по окончании сезона

Фото: Петр Чех (twitter.com/PetrCech)

Голкипер повесил перчатки на гвоздь в возрасте 36 лет

Вратарь лондонского "Арсенала" Петр Чех принял решение завершить карьеру по окончанию нынешнего сезона. Об этом 36-летний чешский голкипер написал в Twitter.

Нынешний сезон Чех начинал в качестве основного голкипера "канониров", но в последствии проиграл конкуренцию немцу Бернду Лено.

"Это мой 20 сезон в качестве профессионального игрока, и прошло 20 лет с тех пор, как я подписал свой первый профессиональный контракт, поэтому я чувствую, что настало время объявить, что я заканчиваю карьеру игрока в конце этого сезона", - написал игрок.

Чех с 2004 по 2015 год выступал за лондонский "Челси", а с 2015 года защищает цвета "Арсенала". В составе "синих" он стал четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы, в составе "канониров" выиграл Кубок Англии.

A champion on and off the pitch.



Enjoy your retirement, @PetrCech! pic.twitter.com/VrAa2UTTLj — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2019

За "Челси" чех сыграл 494 матча, за "Арсенал" - 129. На клубном уровне он также выступал за французский "Ренн", чешские "Спарту" и "Хмел". Чех является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Чехии (124), с которой в 2004 году стал обладателем бронзы на Евро.

For your consummate professionalism, for being the perfect role model, for the 50 clean sheets, for your honesty, your integrity and for your inspiring work with @AFC_Foundation, we want to say…



Thank you, @PetrCech! pic.twitter.com/AGXeIAAZKA — Arsenal FC (@Arsenal) January 15, 2019

Напомним, ранее четырехкратный чемпион Англии Дидье Дрогба завершил карьеру футболиста.