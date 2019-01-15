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Петр Чех завершит карьеру вратаря по окончании сезона

Новости » Спорт    15.01.2019 - 14:21
Петр Чех завершит карьеру вратаря по окончании сезона
Фото: Петр Чех (twitter.com/PetrCech)

Голкипер повесил перчатки на гвоздь в возрасте 36 лет

Вратарь лондонского "Арсенала" Петр Чех принял решение завершить карьеру по окончанию нынешнего сезона. Об этом 36-летний чешский голкипер написал в Twitter.

Нынешний сезон Чех начинал в качестве основного голкипера "канониров", но в последствии проиграл конкуренцию немцу Бернду Лено.

"Это мой 20 сезон в качестве профессионального игрока, и прошло 20 лет с тех пор, как я подписал свой первый профессиональный контракт, поэтому я чувствую, что настало время объявить, что я заканчиваю карьеру игрока в конце этого сезона", - написал игрок. 

 

Чех с 2004 по 2015 год выступал за лондонский "Челси", а с 2015 года защищает цвета "Арсенала". В составе "синих" он стал четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы, в составе "канониров" выиграл Кубок Англии.

За "Челси" чех сыграл 494 матча, за "Арсенал" - 129. На клубном уровне он также выступал за французский "Ренн", чешские "Спарту" и "Хмел". Чех является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Чехии (124), с которой в 2004 году стал обладателем бронзы на Евро.

Напомним, ранее четырехкратный чемпион Англии Дидье Дрогба завершил карьеру футболиста.

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