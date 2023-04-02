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Вранці росіяни атакували центр Костянтинівки: троє загиблих, 6 поранених

Фото: вранці 2 квітня росіяни атакували центр Костянтинівки Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 2 квітня, російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецькій області. Атаковано центр міста, троє людей загинули, 6 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені під час обстрілу у Костянтинівці. Росіяни обстріляли центральну частину міста сьогодні вранці", - розповів він.

За словами Кириленка, численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

"На даний час постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція", - додав він.

Наслідки обстрілу Костянтинівки Донецької області показав і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомлялося, за добу російські окупанти обстріляли Авдіївку, Бахмут, Мар'їнку, Торецьк Донецької області. П'ятеро людей отримали поранення.

Нагадаємо, у п'ятницю вночі, 24 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по "Пункту незламності" в Костянтинівці Донецької області. Троє людей, які були переселенцями загинули, ще двоє отримали поранення.

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