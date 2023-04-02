Російська армія обстріляла Авдіївку, Бахмут та Торецьк: п'ятеро поранених (фото)
За добу російські окупанти обстріляли Авдіївку, Бахмут, Мар'їнку, Торецьк Донецької області. П'ятеро людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Авдіївка та Мар'їнка
"Вночі росіяни двічі обстріляли з артилерії Авдіївку - пошкоджено садовий кооператив і Будинок культури. Також під вогнем Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка - без жертв", - розповів він.
Торецьк
За даними очільника регіону, на Горлівському напрямку Торецьк зазнав удару з "Градів" - поранено 3 людини, пошкоджено Будинок культури, школу, адмінбудівлю, ЦНАП і 2 житлових будинки.
Бахмут
Відомо про 2 поранених у Бахмуті. Поодинокі обстріли відбувалися на околицях Часовоярської і Соледарської громад.
Як повідомлялося, окрім Бахмута Донецької області, примусову евакуацію дітей можуть запровадити ще у 13 громадах регіону.
Зокрема, наступного тижня з Авдіївки планують примусово евакуювати всіх дітей, які залишаються там.
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