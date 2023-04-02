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Утром россияне атаковали центр Константиновки: трое погибших, 6 раненых

Фото: утром 2 апреля россияне атаковали центр Константиновки Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 2 апреля, российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области. Атакован центр города, три человека погибли, 6 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"По меньшей мере три человека погибли, шесть ранены во время обстрела в Константиновке. Россияне обстреляли центральную часть города сегодня утром", - рассказал он.

По словам Кириленко, многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома.

"В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте работают спасатели и полиция", - добавил он.

Последствия обстрела Константиновки Донецкой области показал и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщалось, за сутки российские оккупанты обстреляли Авдеевку, Бахмут, Марьинку, Торецк Донецкой области. Пять человек получили ранения.

Напомним, в пятницу ночью, 24 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по "Пункту несокрушимости" в Константиновке Донецкой области. Три человека, которые были переселенцами погибли, еще двое получили ранения.

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Донецкая областьКонстантиновка