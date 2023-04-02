Утром россияне атаковали центр Константиновки: трое погибших, 6 раненых

"По меньшей мере три человека погибли, шесть ранены во время обстрела в Константиновке. Россияне обстреляли центральную часть города сегодня утром", - рассказал он.

По словам Кириленко, многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома.

"В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте работают спасатели и полиция", - добавил он.

Последствия обстрела Константиновки Донецкой области показал и глава Офиса президента Андрей Ермак.