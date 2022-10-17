Вранці окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури на Одещині

Вранці 17 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Ціллю ворога став об'єкт інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка.
"Вранці окупанти завдали ракетного удару по області ракетою Х-59. Ушкоджено об'єкт інфраструктури. На щастя, постраждалих немає", - написав він.
Крім того, Марченко розповів, що вночі в небі над Одеською областю підрозділами протиповітряної оборони було знищено шість ворожих дронів камікадзе.
Нагадаємо, російські війська вранці 17 жовтня нанесли масований удар дронами-камікадзе по кількох містах України. Зокрема, безпілотники вдарили по Києву та Миколаєву.
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