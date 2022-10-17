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Утром оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Одесской области

Фото: утром оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Одесской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 17 октября российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Целью врага стал объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко.

"Утром оккупанты нанесли ракетный удар по области ракетой Х-59. Поврежден объект инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет", - написал он.

Кроме того, Марченко рассказал, что ночью в небе над Одесской областью подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено шесть вражеских дронов камикадзе.

Напомним, российские войска утром 17 октября совершили массированный удар дронами-камикадзе по нескольким городам Украины. В частности, беспилотники ударили по Киеву и Николаеву.

В столице в результате налета БПЛА разрушен дом. Под завалами остаются люди. Тело первой жертвы уже достали спасатели.

В Николаеве дроны атаковали цистерны с подсолнечным маслом на территории предприятия.

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Одессаракетный удар