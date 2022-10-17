ua ru
Пн, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удар дронів по багатоповерхівці в Києві: відомо про першого загиблого

Новость на русском →
Київ, Понеділок 17 жовтня 2022 11:28
Удар дронів по багатоповерхівці в Києві: відомо про першого загиблого Фото: у Києві повідомиили про першу жертву внаслідок атаки дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок сьогоднішнього удару дронів-камікадзе по багатоповерхівці у Києві загинула людина. Тіло першої жертви дістали з-під завалів будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка в Telegram.

"З-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки", - зазначив міський голова.

Під завалами знаходиться ще одна людина. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Троє постраждалих госпіталізовані.

Оновлено о 11:50

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що з-під завалів врятували літню жінку.

Атака дронів

Сьогодні зранку у Києві пролунали вибухи. Пізніше влада підтвердила, що окупанти атакували місто іранськими дронами-камікадзе.

Вибухи пролунали у Шевченківському районі. Внаслідок атаки сталася пожежа у нежитловій будівлі, а також пролунав вибух у багатоповерхівці.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку є люди. Врятовано щонайменше 18 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Обстріл
NEWS
Українські захисники відбили атаки ворога на трьох напрямках, - Генштаб
Українські захисники відбили атаки ворога на трьох напрямках, - Генштаб
DAILY
Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України