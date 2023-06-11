Враховані ризики. Дії ворога не зупинять наступ ЗСУ: огляд фронту від експерта

Український контрнаступ просувається і просувається доволі успішно. Підступні дії росіян, такі як підрив дамб на річках, може загальмувати його, але не зупинить.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Вже очевидно, що український контрнаступ просувається і просувається доволі успішно. Власне кажучи, цим і було продиктовано підрив росіянами Каховської ГЕС. Їм потрібно було терміново перекинути свої війська з лівобережжя Херсонської області на Запорізький та Донецький напрямки, де вони, попри створені лінії оборони, відчувають свою невпевненість", - пояснив експерт.

Сьогодні ж стало відомо, що росіяни підірвали ще одну дамбу - тепер на межі Запорізької та Донецької областей. В результаті підриву водою затопило береги річки Мокрі Яли.

Чи завадить це українському контрнаступу

За словами Мусієнка, щоб протидіяти українському контрнаступу, окупанти, звісно ж, будуть йти на такі, дії як підрив дамби, де це може бути можливим.

"Але це ті ризики, які враховуються при плануванні контрнаступальних операцій. Отже, вони не можуть перешкодити просуванню українських військ. Вони можуть десь призупинити рух, але це не відіграє глобальної ролі", - зазначив він.

Крім того, як додав експерт, українські війська не зосереджені на одному напрямку, а намагаються прорвати оборону ворога у різних місцях фронту.

"Тому, підрив дамби в якомусь одному місці не матиме вирішального значення, бо сам факт прориву лінії оборони ворога свідчить про те, що українські війська мають успіх, який будуть розвивати. І не на одному напрямку", - резюмував Мусієнко.

Що відбувалося сьогодні на фронті

Сьогодні заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про звільнення населених пунктів Благодатне і Макарівка в Донецькій області, а бійці Сьомого окремого батальйону "Арей" заявили про деокупацію сусіднього села Нескучне.

Ці населені пункти розташовані вздовж річки Мокрі Яли та межують з Запорізькою областю.

Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, російські війська зосереджують свої зусилля на чотирьох напрямках на Донбасі. Мова про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський, де протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень.

Крім того, в Генштабі повідомляли, що воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка посунули лінію фронту в районі Авдіївки. Військові також показали відео боїв за позиції.

Україна не оголошує початок контрнаступу

Нагадаємо, днями американські ЗМІ та російський диктатор Володимир Путін заявили про нібито початок українського контрнаступу. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ дійсно ведуть певні контрнаступальні дії, але закликав слухати лише українських військових.

Водночас в Міноборони наголошували, що офіційного оголошення про початок контрнаступу не буде, оскільки "плани люблять тишу".