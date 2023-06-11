ua ru
Нд, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Далі буде. Буданов заінтригував новим відео

Новость на русском →
Неділя 11 червня 2023 15:45
Далі буде. Буданов заінтригував новим відео Фото: голова ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заінтригував новим відео, натякаючи на контрнаступ українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГУР МО в Telegram.

"Далі буде. Плани люблять тишу", - йдеться у підписі до відео.

У самому відеоролику зображений Буданов, який мовчки дивиться в камеру, проте під кінець відео він починає трохи посміхатися.

Контрнаступ ЗСУ

За повідомленням Міністерства оборони Росії, починаючи з 5 червня, Збройні сили України нібито розпочали "широке контрнаступ" на кількох ділянках фронту. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов зазначав, що наступ українських збройних сил поки не розпочався, але неминуче наближається.

За останній тиждень Росія систематично поширює фейкову інформацію, намагаючись створити враження про "великі втрати Збройних сил України" та "знищення західної техніки".

Україна активно спростовує ці недостовірні заяви. Наталя Гуменюк, прессекретарка Сил оборони на півдні України, вказала на спробу росіян "заповнити ефір" у світлі невдалого повномасштабного вторгнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КИрило Буданов Війна Росії проти України
NEWS
В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного
В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС