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Хочуть завадити наступу? Росіяни підірвали дамбу в Запорізькій області

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Донецька область, Неділя 11 червня 2023 21:16
Хочуть завадити наступу? Росіяни підірвали дамбу в Запорізькій області Фото: окупанти підірвали ще одну дамбу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Після теракту на Каховській ГЕС росіяни не зупинились. Російські військові підірвали ще одну дамбу, але цього разу в Запорізькій області.

Про це повідомив речник Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Росіяни підірвали дамбу поблизу села Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Вочевидь, ворог намагається зробити все, аби зупинити наступ. Підрив дамби призвів до затоплень.

Хочуть завадити наступу? Росіяни підірвали дамбу в Запорізькій області

"Це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли", - заявив Шершень.

Водночас речник Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Таврійського напрямку наголосив, що на перебіг контрнаступальних дій ЗСУ це жодним чином не вплине.

Які наслідки будуть після руйнування дамби

Підрив дамби - це теракт, і росіяни здійснили його вже втретє. Перед Каховською ГЕС вони зруйнували дамбу Карлівського водосховища в Донецькій області.

Унаслідок руйнування дамби будуть підтоплення населених пунктів на березі річки Мокрі Яли, проте такої катастрофи як в Херсонській області, ймовірно, не буде, оскільки об'єм водосховища в рази менший. Проте такі дії можуть залишити людей без водопостачання.

Підрив Каховської ГЕС

Десятки населених пунктів у Херсонські та Миколаївській області опинилися під водою через підрив росіянами Каховської ГЕС. Також підтоплені території у Дніпропетровській та Запорізькій областях, але ситуація там не така важка.

Через декілька днів рівень води у затоплених районах почав знижуватися. Станом на сьогоднішній ранок у Херсонській області рівень води становить 4 метри 19 сантиметрів. За останню ніч вода відступила ще на 25 сантиметрів.

Ми також повідомляли, що станом на сьогодні, зниклими безвісти, вважаються 35 людей. Серед них є діти.

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