Учтенные риски. Действия врага не остановят наступление ВСУ: обзор фронта от эксперта

Украинское контрнаступление продвигается и продвигается достаточно успешно. Коварные действия россиян, такие как подрыв дамб на реках, может затормозить его, но не остановит.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Уже очевидно, что украинское контрнаступление продвигается и продвигается достаточно успешно. Собственно, этим и был продиктован подрыв россиянами Каховской ГЭС. Им нужно было срочно перебросить свои войска с левобережья Херсонской области на Запорожское и Донецкое направления, где они, несмотря на созданные линии обороны, чувствуют свою неуверенность", – объяснил эксперт.

Сегодня же стало известно, что россияне подорвали еще одну дамбу - теперь на границе Запорожской и Донецкой областей. В результате подрыва водой затопило берега реки Мокрые Ялы.

Помешает ли это украинскому контрнаступлению

По словам Мусиенко, чтобы противодействовать украинскому контрнаступлению, оккупанты, конечно же, будут идти на такие действия, как подрыв дамбы, где это может быть возможным.

"Но это те риски, которые учитываются при планировании контрнаступательных операций. Следовательно, они не могут помешать продвижению украинских войск. Они могут где-то приостановить движение, но это не играет глобальной роли", - отметил он.

Кроме того, как добавил эксперт, украинские войска не сосредоточены на одном направлении, а пытаются прорвать оборону врага в разных местах фронта.

"Поэтому, подрыв дамбы в каком-то одном месте не будет иметь решающего значения, потому что сам факт прорыва линии обороны врага свидетельствует о том, что украинские войска имеют успех, который будут развивать. И не на одном направлении", - резюмировал Мусиенко.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, на днях американские СМИ и российский диктатор Владимир Путин заявили о якобы начале украинского контрнаступления. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ действительно ведут определенные контрнаступательные действия, но призвал слушать только украинских военных.

Сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об освобождении населенных пунктов Благодатное и Макаровка в Донецкой области, а бойцы Седьмого отдельного батальона "Арей" заявили о деоккупации соседнего села Нескучное.

В то же время, по данным Генштаба ВСУ, российские войска сосредотачивают свои усилия на четырех направлениях на Донбассе.