Врагов нет. Можем спать спокойно, - глава Николаевской ОГА

В Николаеве к вечеру 4 марта ситуация стабилизировалась, и глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что город может спать спокойно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Сейчас не стреляют уже. Отошел враг от Кульбабинского аэропорта. Отошли от НАРП. Полностью не вышли. Ситуация невеселая, но как есть. Мы их ждем. В самом городе врагов нет. Можем спать спокойно, я думаю", - сообщил Виталий Ким.

Он также высказал свою поддержку жителям Херсона, которые сегодня мужественно отстаивали свой город.

"Херсон, держим за вас кулаки. Вы сегодня всем показали, что Херсон – это Украина. Не сдавайтесь!" – сказал глава Николаевской ОГА.