Ворогів немає. Можемо спати спокійно, - глава Миколаївської ОГА
У Миколаєві до вечора 4 березня ситуація стабілізувалася, і глава Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що місто може спати спокійно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Зараз не стріляють вже. Відійшов ворог від Кульбабинського аеропорту. Відійшли від НАРП. Повністю не вийшли. Ситуація невесела, але як є. Ми їх чекаємо. У самому місті ворогів немає. Можемо спати спокійно, я думаю", - повідомив Віталій Кім.
Він також висловив свою підтримку жителям Херсона, які сьогодні мужньо відстоювали своє місто.
"Херсон, тримаємо за вас кулаки. Ви сьогодні всім показали, що Херсон - це Україна. Не здавайтеся!"- сказав глава Миколаївської ОДА.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мер Миколаєва попередив про мости - будуть підірвані.
А також розповідали про те, що в Ворзелі окупанти розстріляли машину з цивільними.
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