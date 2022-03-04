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Ворогів немає. Можемо спати спокійно, - глава Миколаївської ОГА

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Миколаїв, П'ятниця 04 березня 2022 22:56
Ворогів немає. Можемо спати спокійно, - глава Миколаївської ОГА Фото: ситуація в Миколаєві до вечора 4 березня (nikvesti)
Автор: Анна Шиканова

У Миколаєві до вечора 4 березня ситуація стабілізувалася, і глава Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що місто може спати спокійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Зараз не стріляють вже. Відійшов ворог від Кульбабинського аеропорту. Відійшли від НАРП. Повністю не вийшли. Ситуація невесела, але як є. Ми їх чекаємо. У самому місті ворогів немає. Можемо спати спокійно, я думаю", - повідомив Віталій Кім.

Він також висловив свою підтримку жителям Херсона, які сьогодні мужньо відстоювали своє місто.

"Херсон, тримаємо за вас кулаки. Ви сьогодні всім показали, що Херсон - це Україна. Не здавайтеся!"- сказав глава Миколаївської ОДА.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мер Миколаєва попередив про мости - будуть підірвані.

А також розповідали про те, що в Ворзелі окупанти розстріляли машину з цивільними.

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