В Николаеве будут взорваны мосты при вторжении оккупантов, - мэр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевского городского голову Александра Сенкевича.

"Мосты в городе разведены и заминированы. Если оккупант будет врываться в город и пытаться их возвести, они будут взорваны. Завтра будут сведены мосты. Будем смотреть по ситуации. Сведение мостов происходит исключительно по приказу военной администрации" - сообщил Сєнкевич.

Также городской голова поделился своими прогнозами на ночь.

"Мне кажется, что у нас сегодня могут быть авиа- или ракетные удары. Подготовка к мероприятию в город и к городским войнам", - резюмировал он.

Также Сенкевич сказал, что в настоящее время массового проникновения россиян нет.

"Возможно, работают некоторые ДРГ, которых сейчас отрабатывает полиция, СБУ и Нацгвардия вместе с теробороной", - отметил он.