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У врага огромные потери в направлении Конотопа и Ахтырки, - Генштаб

Автор: Анна Шиканова

У российских оккупантов 7 марта огромные потери в направлении Конотоп и Ахтырка. По данным Генштаба, там враг потерял до 50% личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ 7 марта.

"Группировка врага, которая действует на отдельных направлениях Конотоп и Ахтырка, потеряли до 50% личного состава. Для продолжения наступательных действий потребуется перегруппировка и пополнение запаса", - подчеркнули в Генштабе.

Также сообщается, что оккупанты терроризируют мирное население, обстреливает гуманитарные конвои и пытаются организовать свои пропагандистские конвои. Также есть попытки легализации оккупационной власти на отдельно захваченных территориях.

Но морально-психологическое состояние остается очень низким и имеет тенденцию к ухудшению. Некоторые выбрасывают свои документы и пытаются вернуться на территорию России.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Донецкой и Луганской областях люди жгут флаги "ЛДНР" и вешают украинские.

А также рассказывали о том, что Украина потопила гордость Черноморского флота РФ.

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