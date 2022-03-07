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У ворога величезні втрати в напрямку Конотопа і Охтирки, - Генштаб

Автор: Анна Шиканова

У російських окупантів 7 березня величезні втрати в напрямку Конотоп і Охтирка. За даними Генштабу, там ворог втратив до 50% особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 7 березня.

"Угруповання ворога, яке діє на окремих напрямках Конотоп і Охтирка, втратили до 50% особового складу. Для продовження наступальних дій буде потрібно перегрупування і поповнення запасу", - підкреслили в Генштабі.

Також повідомляється, що окупанти тероризують мирне населення, обстрілює гуманітарні конвої та намагаються організувати свої пропагандистські конвої. Також є спроби легалізації окупаційної влади на окремо захоплених територіях.

Але морально-психологічний стан залишається дуже низьким і має тенденцію до погіршення. Деякі викидають свої документи та намагаються повернутися на територію Росії.

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