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Украина потопила гордость Черноморского флота РФ: детали операции

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Одесса, Понедельник 07 марта 2022 16:43
Украина потопила гордость Черноморского флота РФ: детали операции Фото: Украина потопила патрульный корабль класса "Василий Быков" (kchf.ru)
Автор: Артем Горовенко

Украинские военные у берегов Одессы потопили гордость Черноморского флота РФ - новейший патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков". Для этой цели была проведена целая спецоперация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".

Сообщается, что сегодня подтвердилась информация об успешной операции Военно-морских сил Украины по уничтожению российского корабля. По данным издания, вчера этот ракетный корвет, которые по своему боевому потенциалу превышает все, чем располагает Украины, попал под удар морской реактивной артиллерии.

Корабль затонул уже сегодня, на данный момент информации о судьбе экипажа нет, но российские корабли не подберутся, поскольку данный район закрывают средства ПВО.

Специальная операция

Как стало известно "Думской", "Быков" был потоплен в ходе военно-морской операции. До этого несколько дней корабли Черноморского флота РФ пытались потопить украинские легкие катера, и один из них удалось все-таки потопить, но большую часть экипажа спасли.

Как оказалось, украинские катера заманивали россиян на замаскированную огневую позицию одной из артиллерийских бригад.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Одессы удалось потопить российский корабль, но подробности не сообщались.

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