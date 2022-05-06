Враг уничтожил Попасную, но взять не может. Гайдай назвал новые горячие точки под Северодонецком

"Рашисты пытаются прорваться в Рубежном и Попасной, идут уличные бои, города под постоянными обстрелами. Новые горячие точки - Боровеньки и Воеводовка (поселок на подступах к Северодонецку)", - рассказал он.

Глава ОВА отметил, что в контроль над Воеводовкой между сторонами постоянно меняется, при этом бойцы ВСУ отбили последнюю вражескую атаку, и продолжают удерживать позиции.

"Россияне полностью уничтожили Попасную. После Победы восстанавливать придется абсолютно каждое здание", - говорит Гайдай.

Он также добавил, что в целом ущерб от вражеских ударов и бомбежек сейчас сосчитать нереально, так как обстрелы продолжаются, как и постоянные новые разрушения.

"Наиболее пострадавшие населенные пункты: Попасное, Рубежное, Новотошковское, оккупированное Счастье - уровень разрушения приближен к 90%", - рассказал глава ОВА.