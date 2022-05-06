Враг уничтожил Попасную, но взять не может. Гайдай назвал новые горячие точки под Северодонецком

Войска РФ полностью уничтожили Попасную Луганской области регулярными обстрелами и атаками, но захватить город не в состоянии. Сейчас оккупанты пытаются двигаться в сторону Северодонецка, и на подступах к нему продолжаются бои в населенных пунктах Боровеньки и Воеводовка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
"Рашисты пытаются прорваться в Рубежном и Попасной, идут уличные бои, города под постоянными обстрелами. Новые горячие точки - Боровеньки и Воеводовка (поселок на подступах к Северодонецку)", - рассказал он.
Глава ОВА отметил, что в контроль над Воеводовкой между сторонами постоянно меняется, при этом бойцы ВСУ отбили последнюю вражескую атаку, и продолжают удерживать позиции.
"Россияне полностью уничтожили Попасную. После Победы восстанавливать придется абсолютно каждое здание", - говорит Гайдай.
Он также добавил, что в целом ущерб от вражеских ударов и бомбежек сейчас сосчитать нереально, так как обстрелы продолжаются, как и постоянные новые разрушения.
"Наиболее пострадавшие населенные пункты: Попасное, Рубежное, Новотошковское, оккупированное Счастье - уровень разрушения приближен к 90%", - рассказал глава ОВА.
Ранее глава Луганской ОВА Гайдай рассказал, что Северодонецк может попасть в осаду, и может стать вторым Мариуполем.
Также он назвал ситуацию в Луганской области очень тяжелой и рассказал, что войска РФ пытаются совершить прорыв в районе Белогоровки и Рубежного, и не оставляют попыток занять Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Попасную.