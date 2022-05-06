Ворог знищив Попасну, проте взяти не може. Гайдай назвав нові гарячі точки під Сєвєродонецьком

"Рашисти намагаються прорватися у Рубіжному та Попасній, точаться вуличні бої, міста під постійними обстрілами. Нові гарячі точки - Боровеньки та Воєводівка (селище на підступах до Сєвєродонецька))", - розповів він.

Глава ОВА зазначив, що в контроль над Воєводівкою між сторонами постійно змінюється, при цьому бійці ЗСУ відбили останню ворожу атаку, і продовжують утримувати позиції.

"Росіяни повністю знищили Попасну. Після перемоги відновлювати доведеться абсолютно кожну будівлю", - каже Гайдай.

Він також додав, що в цілому збиток від ворожих ударів і бомбардувань зараз порахувати нереально, оскільки обстріли тривають, як і постійні нові руйнування.

"Найбільш постраждалі населені пункти: Попасна, Рубіжне, Новотошківське, окуповане Щастя - рівень руйнації наближений до 90%", - розповів глава ОВА.