Ворог знищив Попасну, проте взяти не може. Гайдай назвав нові гарячі точки під Сєвєродонецьком

Війська РФ повністю знищили Попасну Луганської області регулярними обстрілами та атаками, але захопити місто не в змозі. Зараз окупанти намагаються рухатися в бік Сєвєродонецька, і на підступах до нього тривають бої в населених пунктах Боровеньки та Воєводівка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.
"Рашисти намагаються прорватися у Рубіжному та Попасній, точаться вуличні бої, міста під постійними обстрілами. Нові гарячі точки - Боровеньки та Воєводівка (селище на підступах до Сєвєродонецька))", - розповів він.
Глава ОВА зазначив, що в контроль над Воєводівкою між сторонами постійно змінюється, при цьому бійці ЗСУ відбили останню ворожу атаку, і продовжують утримувати позиції.
"Росіяни повністю знищили Попасну. Після перемоги відновлювати доведеться абсолютно кожну будівлю", - каже Гайдай.
Він також додав, що в цілому збиток від ворожих ударів і бомбардувань зараз порахувати нереально, оскільки обстріли тривають, як і постійні нові руйнування.
"Найбільш постраждалі населені пункти: Попасна, Рубіжне, Новотошківське, окуповане Щастя - рівень руйнації наближений до 90%", - розповів глава ОВА.
Раніше глава Луганської ОВА Гайдай розповів, що Сєверодонецьк може потрапити в облогу, і може стати другим Маріуполем.
Також він назвав ситуацію в Луганській області дуже важкою і розповів, що війська РФ намагаються зробити прорив у районі Білогорівки та Рубіжного, і не залишають спроб зайняти Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну.